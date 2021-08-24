تمارين بسيطة لتجنب طقطقة الرقبة.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قد يؤدي تحريك الرأس إلى اليمين أو اليسار إلى صدور طقطقة الرقبة في بعض الأحيان، وعادة لا تشير هذه الطقطقة إلى أمر خطيرا.



وأوضح رامين ناظمي، أخصائي تقويم العظام بمدينة إيسن الألمانية قائلا: "طقطقة الرقبة ليست أمرا سيئا على الإطلاق، وغالبا ما تكون إشارة على الإصابة بالتوتر".

ولكن بمجرد ظهور ألم أو حدوث تنميل أو وخز في الذراعين مثلا، فمن المستحسن استشارة الطبيب، لأن ذلك قد يشير إلى الإصابة بانزلاق غضروفي.

الحركة في الحياة اليومية

عند حدوث طقطقة الرقبة ولم تكن هناك أية شكاوى أخرى، فإنه يتعين على المرء الاهتمام بالمزيد من الحركة والنشاط في الحياة اليومية، وخاصة في نطاق الرقبة والكتفين، وأضاف جراح العظام قائلا: "من المهم أن يتم تعزيز الحركة والنشاط أثناء العمل".

وإذا كان الموظف يجلس أمام شاشات الحواسيب لمدة 8 ساعات يوميا، فإنه يتوجب عليه ممارسة تمارين الاسترخاء لمنطقة الكتفين والرقبة أثناء فترة العمل، مثلا من خلال الوقوف وأن يضع يده اليسرى على الجانب الأيمن من رأسه، ويتم سحب الرأس برفق إلى اليسار، بينما يتم سحب الذراع الأيمن إلى الأسفل، ويتم الاحتفاظ بهذه الوضعية لفترة قصيرة، وبعد ذلك يتم أداء نفس التمرين على الجانب الأيسر من الرأس، ويتم تكرار هذا التمرين ثلاث مرات.

تغيير وضعية الجلوس

أشار كارل كريستوفر بونتر، من الجمعية الألمانية للعلاج الطبيعي، إلى أن الجلوس النشط يعد من الأمور المهمة لتجنب طقطقة الرقبة، حيث ينبغي ألا يظل الموظف على نفس وضعية الجلوس لساعات طويلة، ولكن من الأفضل أن يتم تغيير وضعية الجلوس عدة مرات خلال ساعة العمل.

بالإضافة إلى أنه من المستحسن أداء تمارين الإطالة والتمدد مرة واحدة كل ساعة على الأقل، وفي حالة توافر المكاتب التي يمكن تعديل وضع ارتفاعها، فمن الأفضل أيضا تغيير ارتفاع المكتب باستمرار، بحيث يتناوب الموظف على العمل جالسا أو واقفا.

لتقوية عضلات الرقبة يمكن للموظف أداء بعض التمارين البسيطة، من خلال الاحتفاظ بالذراعين بشكل عمودي بجانب الأذن، وبعد ذلك يتم مسك المرفقين باليدين، وعندئذ يتم تشكيل إطار حول الرأس بالذراعين.

ويعد تمرين "عنق البجعة" من التمارين الجيدة لإرخاء عضلات الرقبة، ويمكن القيام بذلك من الجلوس على الجزء الأمامي من سطح المقعد، مع الاحتفاظ بالجزء العلوي من الجسم في وضع قائم مع الإمساك بسطح المقعد باليدين، وبعد ذلك يتم خفض الكتفين ببطء إلى الخلف، مع تمديد الرقبة لأعلى في اتجاه السقف، ويتم تكرار هذا التمرين عدة مرات.

وأضاف أخصائي تقويم العظام رامين ناظمي أن تمرين تدوير الكتفين يساعد في تجنب التوتر أيضا، وللقيام بهذا التمرين يجب على الموظف أن يقف بشكل مستقيم، مع تدلي الذراعين بشكل غير محكوم، ويتم تدوير الكتفين إلى الأمام، بحيث يتم تكرار هذا التمرين 20 مرة، وبعد ذلك يتم تدوير الكتفين للخلف 20 مرة.

وفي الخطوة التالية يتم رفع الكتفين نحو الأذنين، ويتم الاحتفاظ بهذه الوضعية لمدة خمس ثوان، ثم الرجوع إلى الوضع الطبيعي، ويتم تكرار هذا التمرين خمس مرات، وأشار أخصائي العلاج الطبيعي كارل كريستوفر بونتر على أن هناك الكثير من التمارين البسيطة لإرخاء العضلات في منطقة الكتفين والرقبة خلال ساعات العمل، ولكنها لا تغني بأي حال من الأحوال عن ممارسة النشاط الرياضي المعتاد.