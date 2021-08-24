الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لـ"حماس"... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على "تويتر": "أغارت طائرات سلاح الجو الليلة الماضية على موقع لإنتاج أسلحة تابع لحماس في خان يونس، بالإضافة إلى فتحة نفق في جباليا، وموقع تحت أرضي لإطلاق صواريخ يقع في قلب حي سكني وقرب مدرسة في حي الشجاعية"، مشيرا إلى أن "هذه الغارات جاءت ردا على إطلاق البالونات الحارقة من غزة نحو إسرائيل".

​وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية، قد شنت مساء أمس الاثنين، سلسلة غارات على عدة مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.

وأفادت "القناة 13" الإسرائيلية، بأن "سلاح الجو هاجم حتى اللحظة موقعا تابعا لحركة حماس بــ 6 صواريخ غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة"، فيما ذكرت مصادر صحفية محلية في قطاع غزة، بأن "المقاومة الفلسطينية أطلقت مضاداتها الأرضية باتجاه طائرات الاحتلال في أجواء قطاع غزة".

كما قالت مصادر صحفية لمراسل وكالة "سبوتنيك"، بأنه "سمع دوي عدة انفجارات في أرجاء قطاع غزة جراء الغارات، ولم يعرف حتى اللحظة إذا كانت قد أسفرت الغارات عن إصابات في صفوف المواطنين".

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