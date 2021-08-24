وزارة الدفاع التركية تعلن عن "عملية ضخمة" لقواتها في العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، إن "الوزير، خلوصي أكار، أشرف من مركز عمليات القوات الجوية، على عملية تدمير 28 هدفا لعناصر "حزب العمال الكردستاني"، شمالي العراق".

وقامت الوزارة بنشر صور ومشاهد للعمليات الجوية، مؤكدة أن أكار رافق في مركز العمليات الجوية كل من رئيس الأركان العامة يشار غولر، وقائدي القوات البرية، الفريق موسى أف سيفر، والبحرية، عدنان أوزبال.

يذكر أن العمليات العسكرية، التي ينفذها الجيش التركي شمالي العراق، ويقول إنها موجهة ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني الموجودين في الأراضي العراقية، تتسبب في غضب بغداد وأدت إلى توتر العلاقات بين البلدين في الفترة الماضية.

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