شكرا لقرائتكم خبر عن جماعات إرهابية تهاجم منازل المواطنين فى درعا السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجمت جماعات إرهابية بالقذائف على أحياء سكنية بمنطقة درعا السورية ما تسبب بوقوع خسائر مادية، وذكر التلفزيون السورى، إن قائد شرطة محافظة درعا العميد ضرار الدندل صرح بإن المجموعات الإرهابية استهدفت خلال الليلة الماضية بنحو 14 قذيفة هاون حى الكاشف والمنطقة الصناعية وفوج الإطفاء ومنطقة غرز ما تسبب بوقوع أضرار مادية فى المنازل والبنى التحتية.