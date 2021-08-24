شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يوضح آلية تغيير البيانات والصور الشخصية بالتطبيق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح تطبيق توكلنا آلية تغيير البيانات الشخصية في لوحة بيانات التطبيق.

وقات إدارة «توكلنا» رداً على استفسار مواطنة حول طريقة تغيير صورتها في التطبيق: «إن البيانات الشخصية في لوحة بيانات توكلنا يتم قراءتها من أبشر، وعند تعديلها في أبشر سوف تتغير في توكلنا عند إعادة التسجيل كمستخدم جديد».

جدير بالذكر أن التسجيل في منصة توكلنا يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر «توكلنا أبشر» من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.