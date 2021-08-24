وكالة "ناسا" ترجئ مهمة السير في الفضاء المفتوح.. لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أرجأت وكالة "ناسا" الأمريكية مهمة الخروج من محطة الفضاء الدولية إلى الفضاء المفتوح، بسبب مشكلة طبية تتعلق بأحد روادها.



وأعلنت الوكالة عن التأجيل قبل أقل من أربعة وعشرين ساعة شروع رائد الفضاء مارك فاندي هاي في مهمة الخروج إلى الفضاء المفتوح.

وقال مسؤولون في الوكالة في بيان إن "فاندي هاي يعاني مشكلة طبية طفيفة"، مشيرين إلى أنها "لا تمثل حالة طارئة".

وكان فاندي هاي (54 عاما)، وهو كولونيل متقاعد بالجيش، يقيم في المحطة الفضائية منذ أبريل الماضي، ومن المتوقع أن يبقى هناك حتى الربيع المقبل في مهمة مدتها عام كامل.

وكان من المفترض أن يخرج هو ورائد الفضاء الياباني أكيهيكو هوشيد الثلاثاء لتركيب دعامة لتثبيت ألواح جديدة لأجنحة الطاقة الشمسية.

وقالت "ناسا" إن "المهمة يمكن تأجيلها"، نقلاً عن وكالة "أسوشيتد برس".

وأشارت إلى أنه "ستتم إعادة جدولة مهمة الخروج إلى الفضاء المفتوح لما بعد رحلة الإمداد المقررة نهاية هذا الأسبوع، والتي ستقوم بها شركة (سبيس إكس)، وسلسلة من مهام الخروج إلى الفضاء المفتوح في سبتمبر المقبل، على الجانب الروسي من المختبر المداري".