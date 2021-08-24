الصين تسجل 35 إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصيناليوم تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس الاثنين ارتفاعا من 21 في اليوم السابق.



وقالت اللجنة إن جميع الحالات الجديدة واردة من الخارج باستثناء حالة واحدة ..ولم تسجل الصين أي إصابة ناجمة عن عدوى محلية في اليوم السابق.

وأوضحت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ تسع حالات انخفاضا من 16 في اليوم السابق ..ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 94687 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.