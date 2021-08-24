فيروس كورونا يزيد حالات حمل المراهقات في جنوب أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ازدادت حالات حمل المراهقات أو حتى الفتيات الأصغر سنّا في جنوب أفريقيا منذ بدء تفشّي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وكشفت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" ارتفاع حالات حمل المراهقات أو حتى الفتيات الأصغر سنّا بنسبة 60 % في منطقة جوهانسبورج ذات العدد الأكبر من السكان في البلد.

وأظهرت إحصاءات حديثة نشرتها وزارة الصحة في إقليم خاوتنج، حيث يعيش ربع سكان البلد في محيط جوهانسبورج والعاصمة بريتوريا أن أكثر من 23 ألف قاصرة أنجبت مولودا بين نيسان/أبريل 2020 وآذار /مارس 2021، من بينهن 934 فتاة دون الـ14 من العمر.

ويعرّض الحمل المبكر الفتيات للوصمة وقد يؤدي أحياناً إلى زيجات قسرية، ما يضطرهن إلى ترك الدراسة و"يجعل منهنّ رهينة للفقر والمساعدات العامة"، وفق المنظمة غير الحكومية.

وقال مارومو سيكجوبيلا المسؤول عن شؤون الصحة والتغذية في المنظمة إن "تحوّل طفلة إلى أمّ يدمي القلب؛ فالأطفال عليهم أن يعيشوا طفولتهم لا أن يرزقوا بدورهم أطفالا. ومن المؤسف حقّا معرفة أن الفتيات اللواتي أنجبن العام الماضي كنّ بالكاد في سنّ المراهقة".

وقد يؤدّي الوباء إلى "تراجع لا يمكن عكسه وضياع التقدّم" بالنسبة إلى الفتيات، وفق سيكجوبيلا الذي دعا السلطات إلى تسهيل نشر المعلومات الضرورية حول وسائل منع الحمل والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا.

وتفتقر الفتيات في جنوب أفريقيا إلى تثقيف جنسي ونفاذ إلى خدمات صحية "معقولة السعر ومناسبة".