مفوضية الانتخابات الليبية: نتوقع تزايد أعداد المسجلين في الخارج خلال الأيام القادمة

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry

وأكد السايح، في تصريحات مع "قناة ليبيا الحدث"، أن "عملية تمديد تسجيل الناخبين في الداخل للفترة الجديدة تضمنت إضافة ما يقارب الـ500 ألف ناخب إلى قاعدة البيانات ليبلغ العدد الإجمالي مليوني وثمانمائة ألف، مضيفا أن حق الترشح مكفول لكل مواطن ليبي تنطبق عليه الشروط الانتخابية سواء من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو غيرهم من الفئات الأخرى".

وحول مشاركة الأشخاص من ذوي الإعاقة في الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أوضح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أن هذا الأمر متعلق بمجلس النواب كونه الجهة التشريعية التي تسن القوانين والتشريعات اللازمة للانتخابات.

وكان السائح أعلن، الثلاثاء الماضي، الانتهاء من تحديث سجل الناخبين في الداخل، عند الساعة 12 ليلا، مؤكدا "فتح منظومة تسجيل الناخبين في الخارج عند الساعة السادسة مساء يوم الأبعاء الماضي، ومن المقرر أن تستمر لمدة 30 يوما".

وبيّن أنه سيتم في منتصف شهر سبتمبر/أيلول المقبل، تسليم المسجلين بطاقات الناخبين، فيما لا تطلب البطاقات الانتخابية من الجاليات الليبية المسجلة بالخارج، مؤكدا أن عملية التسجيل بالخارج مربوطة بقاعدتي بيانات مصلحة الأحوال المدنية والمفوضية.

وأعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات الليبية، السبت قبل الماضي، عن تسجيل مليونين و803 آلاف و458 ناخبا. وحسب ما نشرته المفوضية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن عدد المسجلين الجدد بلغ 463.045 ناخب، مشيرة إلى إغلاق باب التسجيل في الـ17 من أغسطس/ آب الجاري.