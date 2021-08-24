العراق... انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول "داعش" في آمرلي

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت مديرية الحشد في بيان، نقلته "السومرية نيوز" أن قوة مشتركة من اللواء 52 والرد السريع (تابعة للداخلية)، شرعت في عملية تفتيش لملاحقة فلول التنظيم الإرهابي شرق مدينة آمرلي.

وأوضحت أن الهدف من العملية هو تأمين أبراج الكهرباء التي تربط بين محافظتي ديالى (شرق) وصلاح الدين.

وخلال الآونة الأخيرة تزايدت وتيرة العمليات التخريبية التي تستهدف أبراج نقل الكهرباء في العراق.

وتتهم السلطات العراقية "داعش" بالوقوف خلف تلك الهجمات التي تركز معظمها في محافظات صلاح الدين وديالى والأنبار (غرب).

ويعاني مئات العراقيين من زيادة انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء البلاد، حيث تعاني شبكة الكهرباء الرئيسية في العراق من انقطاعات تستمر لساعات يوميا، والعجز الذي يتفاقم خلال شهور الصيف الحارة، بالإضافة إلى استهداف الإرهابيين محطات الكهرباء وخطوطها.