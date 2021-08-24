سوريا تطالب سويسرا بإعادة النظر بقرار افتتاح ممثلية لـ "إدارة شمال سوريا"

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة الخارجية السورية، السلطات السويسرية بإعادة النظر بقرار السماح بافتتاح ممثلية لـ "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، مشيرة إلى أن ذلك يعد بمثابة اعتراف بالإدارة، التى وصفتها بغير الشرعية.

وقالت الخارجية السورية في مذكرة رسمية وجهتها إلى وزارة الشئون الخارجية الاتحادية فى الاتحاد السويسرى- حسبما ذكرت وكالة "سانا"- إن افتتاح الممثلية لدى الاتحاد السويسرى "تصرف يخالف التزاماته بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فيما يخص مبادئ عدم التدخل

في شئون الدول الأخرى واحترام سيادتها واستقلالها"، مشيرة إلى ما نصت عليه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن "بخصوص الوضع في سوريا من وجوب احترام سيادة واستقلال وسلامة ووحدة أراضيه.

ووصفت الخارجية السورية "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" التي تم الإعلان عن افتتاح ممثلية لها في جنيف مؤخرا، بأنها "كيان غير شرعي ويحمل السلاح غير الشرعي ضد سوريا والمدنيين في المناطق التي يسيطر عليها، ولا يملك أي شخصية اعتبارية أو صفة قانونية، ويتبنى نزعات انفصالية، وينشط ضد القوانين السورية الوطنية وضد إرادة شعبها وحكومتها"