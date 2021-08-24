المملكة السعودية تكشف عن أضخم مبادرات التقنية في هذا التوقيت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تكشف السعودية، عن أضخم مبادرات التقنية إقليميا مساء الأربعاء المقبل، في حفل هو الأكبر من نوعه بالمنطقة.



وتطلق وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، والبرمجة، والدرونز، مبادرات تقنية هائلة.

ويتم إطلاق المبادرات بالشراكة مع عدة جهات محلية من القطاعين الحكومي والخاص وشركات دولية، بهدف اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي، وخدمةً للمجتمعات التقنية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المنتظر الإعلان عن العديد من الشراكات الضخمة مع جهات عالمية ورائدة في صناعة التقنية، ومؤسسات التدريب، والتطوير بمختلف القطاعات التقنية حول العالم؛ سعياً لتأهيل الطاقات البشرية، ودعم منظومة الأعمال الرقمية، وتمكين مجتمع تقني.

وسوف تسهم هذه المبادرات في تعزيز دور السعودية، كمركز تقني إقليمي، يحتفي بالمبتكرين والمبرمجين والرياديين، من مختلف القطاعات التقنية، وذلك وحسب وكالة الأنباء السعودية.

وتتنوع أهداف هذه المبادرات بين إلهام الطاقات الشبابية، وبناء القدرات الوطنية؛ للوصول لاستدامة المجتمعات التقنية التي تقود للابتكار، وتسرّع من التحول الرقمي الذي تعيشه المملكة في مسيرتها نحو تحقيق رؤية 2030.

وحققت المملكة العربية السعودية 5 إنجازات عالمية في مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأعلنت السعودية، في 17 مايو/آيار الماضي، بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات العديد من الإنجازات التي حققتها المملكة في مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي أحدثت تطوراً باهراً وواضحاً في 5 مؤشرات مختلفة.

وهذه المؤشرات هي، مؤشر "اختبار السرعة العالمي"، ومؤشر" تطور الحكومة الإلكترونية"، ومؤشر "الجاهزية الشبكية"، ومؤشر "تقييم تجربة الـ G5 العالمية"، ومؤشر "التنافسية الرقمية".