أبل تقرر عدم طرح هاتف آيفون 13 المنتظر بخاصية التعرف على البصمة Touch ID

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قررت أبل عدم طرح هاتف آيفون 13 المنتظر، بخاصية التعرف على البصمة Touch ID، والاكتفاء بطرحه بخاصية بصمة الوجه.



ويرتقب الملايين إعلان أبل عن هاتف آيفون 13 الجديد خلال مؤتمر أبل الذي يقام في فترة الخريف من شهر سبتمبر المقبل.

ووفق تصريحات للخبير التقني "مارك جورمان" من وكالة "بلومبيرج"، فإن أبل لديها خطة طويلة الأمد لتضمين خاصية Face ID داخل الشاشة.

وفي كل عام مع قرب طرح أبل لهاتف جديد، تنتشر شائعات تفيد بنية الشركة طرح هاتفها بخاصية بصمة الإصبع من جديد.

في حين تخطط الشركة للقيام بشيء مشابه لما فعلته Samsung مع Galaxy بمستشعر كاميرا على الشاشة في Z Fold3، وذلك وفق تصريحات "جورمان".

ووتداولت مواقع مختصة بأخبار أجهزة أبل، كان من "ناين تو فايف ماك"، مذكرة لمستثمر كان على إطلاع على نسخة الهاتف الجديد، ذكر بها.

وأشارت إلى أن شحنات تصنيع وردت إليهم في آسيا لتصنيع هاتف آيفون 13 الجديد، يتراوح بين 130 و150 نسخة، وعلى ذلك تنبأ بأن هاتف iPhone 13 ستصنع منه كمية تمثل ما يتراوح بين 35% أو 45%٪ من إجمالي تصنيع أجهزة iPhone في الربع الثالث من العام الجاري.

كما تنبأ بأن الموعد التقريبي لطرح الهاتف سيكون تحديدا في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر المقبل.

وتدلل المذكرة أيضا على أن هاتف آيفون 13 مرجح بشدة أن تطرح منه نسخ بسعة تخزين تصل لـ1 تيرابايت، وهو ضعف أعلى سعة تخزين سبق وأن طرحت ضمن هواتف أبل "برو".

ونشر موقع "ترند فورس" تسريبا أظهر أن أبل ستطرح آيفون 13 وآيفون 13 برو بميزة توسيع دعم موجات mmWave 5G.

ويضيف، الهاتف سيطرح بمختلف موديلاته برقاقات السيليكون A15، على أن تكون أكثر كفاءة وهدفها تحسين الأداء والتقليل من استهلاك طاقته.

وتابع، من ميزات آيفون 13، بطارية أكبر حجما بعد توفير مساحة داخلية أوسع.