تفاصيل وفاة مذيع وشقيقين من مناهضي اللقاحات في أمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

توفي المذيع الأمريكي فيل فالنتاين، المناهض للتطعيم باللقاحات المضادة لكورونا بعد معاناة من مضاعفات إصابته بالفيروس، في ولاية تينسي الأمريكية.



وكان فيل فالنتاين رافضا الخضوع للتعطيم، ولكن تبدل رأيه بعد تشخيص إصابته، وقال، إنه رفض التطعيم اعتقادا منه بأنه لن يموت إذا أصيب.

وحض المذيع الأمريكي البشرية على ضرورة الحصول على اللقاح المضاد لكوفيد19.

وقال شقيقه مارك فالنتاين إن فيل تحسر بعد تنويمه على أنه لم يكن يوماً من المؤمنين بجدوى اللقاحات.

وفي جاكسونقبل بولاية فلوريدا، تغالب ليزا براندون دموعها بعدما توفي ولداها آرون 35 عاماً، وفري جاغي 41 عاماً بفارق 12 ساعة يومي 12 و13 أغسطس الجاري. وكانا أصيبا بفيروس كوفيد19، والتهاب رئوي حاد، وهما من رافضي الخضوع للقاحات.

وناشدت براندون الأمريكيين الإقبال على التطعيم لحماية أنفسهم. وقالت إن ولديها تفاقمت أعراضهما بسرعة شديدة بعد إصابتهما. وعند نقلهما للمستشفى تم إدخالهم فوراً إلى وحدة الرعاية المكثفة، حيث وضعا قيد جهازي تنفس اصطناعي.

وأضافت أنها نجت لأنها حرصت على الحصول على اللقاح المضاد للوباء. غير أن رفض التطعيم تسبب في فقدها آخر من بقي من أبنائها على قيد الحياة.