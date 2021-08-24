شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فوائد صحية مذهلة لحليب اللوز.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

يلجأ بعض الأشخاص إلى استبدال الحليب الحيواني بأنواع أخرى، سواء بسبب الإصابة بالحساسية أو اتباع النظام النباتي، ومن أبرزها حليب اللوز.



يتكون حليب اللوز من نقع اللوز المطحون في الماء ثم تصفية السائل، المشروب الذي يعد من أكثر أنواع الحليب النباتي شيوعاً، لقلة سعراته الحرارية وخلوه من اللاكتوز واحتوائه على العناصر الغذائية الأساسية.

ونستعرض في التقرير التالي، الفوائد الصحية لحليب اللوز، وفقاً لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

منخفض السعرات الحرارية

يعتبر حليب اللوز خياراً رائعاً لفقدان الوزن أو الحفاظ عليه لأنه منخفض في السعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات.

يحتوي كوب واحد من حليب اللوز غير المحلى على 83 سعرا حراريا أقل من الكمية نفسها من الحليب البقري، و47 سعراً حرارياً أقل من حليب البقر الخالي من الدسم، و81 سعراً حرارياً أقل من حليب الشوفان (مشروب نباتي آخر).

بناء عظام قوية

يحتوي الكوب الواحد من حليب اللوز على ما يقارب 25% من احتياجات الجسم من فيتامين د، الذي يساعد على حماية العظام من الكسور والهشاشة.

قليل السكر

فيما يحتوي كوب واحد من حليب البقر على 12.3 جرام من السكر، فإن كوبا واحدا من حليب اللوز غير المحلى لا يحتوي على أي نسبة سكر.

وبناء على ربط استهلاك الكثير من السكر بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، وأمراض الكبد، والخرف، فيعد حليب اللوز اختياراً مثالياً.

نسبة عالية من فيتامين هـ

يقدم حليب اللوز 10 ملليجرام من فيتامين هـ (E) لكل كوب، وهو ما يمثل حوالي 50% من القيمة اليومية التي يحتاجها الجسم من الفيتامين الذي يساعد على مكافحة الالتهابات والوقاية من أمراض القلب والسرطان وألزهايمر.

كما وجدت دراسة أجريت عام 2015 أن تناول كمية أكبر من فيتامين (هـ) ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بإعتام عدسة العين المرتبط بالعمر، وهو ضبابية في العدسة الطبيعية للعين يمكن أن تعرض الرؤية للخطر.

وفي الوقت نفسه، يقدم حليب البقر حوالي 0.1 ملليجرام من فيتامين E لكل كوب.

طريقة تحضيره

ينقع اللوز ليلاً لمدة من 8 إلى 12 ساعة، ثم يضرب في الخلاط الكهربائي مع الماء والفانيليا، ويصفى الخليط في المصفاة أو قطعة قماش نظيفة.

وبعد انتهاء هذه العملية، يحفظ حليب اللوز في زجاجة محكمة الغلق بالثلاجة لمدة 8 ساعات، ثم يتم تناوله بعد رج العبوة.