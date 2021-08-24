شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا والاتحاد الأوروبى يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث ‏وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولى والمنظمات الليبى عمر كتى، خلال لقائه مع بعثة الاتحاد الأوروبى لدى ليبيا، سبل تعزيز التعاون الثنائى بين ليبيا ومفوضية الاتحاد الأوروبى، والتحضير لتوقيع وتفعيل مذكرات للتفاهم فى عديد المجالات، والمتوقفة منذ 2008، ومناقشة إمكانية انضمام ليبيا إلى برامج الاتحاد لدول جنوب المتوسط للتنمية المستدامة.

واستعرض الطرفان خلال لقائهما، في مقر وزارة الخارجية بطرابلس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية، اليوم الثلاثاء، ملف الهجرة غير الشرعية وملف تنظيم عمل منظمات دول الاتحاد الأوروبى غير الحكومية في ليبيا، والتحضير لتبادل الزيارات بين الجانبين، انطلاقاً من شهر سبتمبر المقبل، لتوطيد أواصر العلاقات بين ليبيا ودول الاتحاد. وفى وقت سابق بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، مع المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش الأوضاع في ليبيا، والتطورات الإيجابية والملموسة التي تشهدها على كافة.

وأكدت المنقوش وكوبيش - خلال لقائهما الاثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية - على المضي قدماً في الإيفاء بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، والعمل على دعم جهود لجنة (5+5) في تثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية.

وناقش الجانبان الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات القادمة في موعدها، واستعداد المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية لتسخير كافة الإمكانيات للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لإنجاح هذا الاستحقاق في موعده المقرر، بالإضافة إلى التباحث حول ترتيبات لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا خلال المدة القريبة القادمة.