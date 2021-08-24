شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توزيع المحروقات فى لبنان وفق الأسعار الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ممثل موزعى المحروقات فى لبنان فادى أبو شقرا، إن صهاريج المحروقات على وشك الانطلاق إلى المحطات، مشيراً الى أن البنزين سيوزع وفق الأسعار الجديدة التي صدرت اليوم.وفق موقع لبنان24.

يعيش لبنان أزمة لعدم توفر البنزين والمازوت وقد سبق أن قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن المهندسة، هالة زواتي، إن الملك عبد الله الثانى أكد أن الأردن سيعمل مع الشركاء والأصدقاء من أجل مساعدة لبنان.

وأكدت الوزيرة ان مساعدة لبنان والشعب اللبناني الشقيق كان في مقدمة المواضيع التي طرحها الملك عبد الله الثانى خلال زيارته الاخيرة للولايات المتحدة ومباحثاته واتصالاته الدولية والاقليمية المستمرة، مؤكدة استعداد الأردن لتقديم كل الدعم الممكن للبنان وتزويده بالطاقة الكهربائية من الشبكة الأردنية وإيصال الغاز المصري عبر الأردن وسوريا للأشقاء في لبنان.

وقالت الوزيرة الأردنية إنه جرى بحث هذه المواضيع بشكل مكثف مع الاشقاء في لبنان ومصر وسوريا ومع الولايات المتحدة ومع شركاء الأردن في المجتمع الدولي في الفترة الأخيرة. مؤكدة ان البحث مستمر في سبل تحقيق ذلك، "وسنقوم بكل ما نستطيع لمساعدة اشقائنا".