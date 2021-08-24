استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم بلاطة بنابلس

القاهرة - سامية سيد - استشهد فجر اليوم الثلاثاء، فتى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس شمال الضفة الغربية.

وأكد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، استشهاد الفتى عماد حشاش (16 عاما) في مخيم بلاطة عقب اقتحامه من قبل قوات الاحتلال.

يذكر أن مستوطنين يقودهم المتطرف يهودا جليك، اقتحموا الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

من جانب اخر شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية، بينما أضرم مستوطنون النار بعشرات أشجار الزيتون في نابلس، وتشهد الضفة تصاعدًا في الاعتداءات اليومية التي يشنها المستوطنون على الأراضي والمواطنين، في مختلف محافظاتها تحت حماية من قوات الاحتلال ما يشكل إرهابا للنساء والشيوخ والأطفال.

وقال شهود عيان، إن مجموعات من المستوطنين اقتحمت الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذت جولات استفزازية ومشبوهة خاصة فى الأجزاء الشرقية منه.

وقال شهود عيان إن مجموعة من مستوطني "يتسهار" أضرمت النار بعشرات أشجار الزيتون، في قرية بورين بنابلس، واقتحم مئات المستوطنين في ساعات متأخرة من الليل، منطقة المسعودية التاريخية في نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن مئات المستوطنين اقتحموا منطقة المسعودية التاريخية التي تضم بقايا أبنية لسكة الحجاز، والمقابلة للموقع الأثري في البلدة، وذلك ضمن برنامج اقتحام أعلنوا عنه قبل أيام، قائلاً إن الموقع الأثري في سبسطية ضمن برنامج الاقتحامات المخططة من قبل المستوطنين.

وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين هما خليل موسى الحرباوي، وبهجت موسى النواجعة ،واحتجزت قوات الاحتلال الطفل مالك أبو حتة في حارة المشارقة، في البلدة القديمة، على أحد الحواجز العسكرية المقامة في محيط الحرم الإبراهيمي.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة بيرزيت، واعتدت بالضرب على والده،وداهمت قوات الاحتلال بيرزيت واعتقلت الشاب موسى مروان هوشة، بعد أن اعتدت على والده بالضرب، وجرى نقل المواطن مروان هوشة إلى المستشفى الاستشاري في رام الله لتلقي العلاج.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال محمد جودت قاسم شحرور، بعد أن داهمت منزله في الحي الشرقي من المدينة بينما اعتقلت قوات الاحتلال أيمن محمد علي، على حاجز عسكري مفاجئ قرب قرية جينصافوط بمحافظة قلقيلية.