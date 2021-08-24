شركة سويسرية تطرح تطبيقاً للوحة مفاتيح أكثر تطوراً وأمناً للهاتف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تطرح شركة "تايب وايز" السويسرية الناشئة تطبيق لوحة مفاتيح آمنة بنسبة تصل الى 100 %، وتسمح بالكتابة دون الوقوع في الأخطاء المطبعية بأربع مرات أقل من المعدل المعهود.



خوارزميات التطبيق تعمل على الهاتف، لذا لا يتم نقل أي من بيانات أو ما تكتب إلى الإنترنت وهذا يختلف كثيراً عن أي لوحة مفاتيح قياسية تجدها في السوق.

وقال ديفيد إيبرل، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "تايب وايز" "يخاف الناس من "الواتساب" ويقولون نحن بحاجة إلى التبديل إلى برنامج مراسلة آمن ، ولكن بعد ذلك، قد تستمر لوحة المفاتيح التي يستخدمونها في برنامج المراسلة الآمن هذا في سحب جميع البيانات وإرسالها إلى مكان آخر".

وبفضل لوحة المفاتيح والتخطيط السداسي الأكبر حجما، تدّعي المؤسسة أن التطبيق أسهل من ناحية الاستخدام، وأسرع بنسبة 33 % من حيث الكتابة.

ولكن التحول من لوحات المفاتيح التي اعتدنا على استخدامها يوميا والتعود على الميزات الجديدة يستغرق وقتا باعتراف الجميع.

تعمل لوحة المفاتيح باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التي تصحح أخطاءك ويمكن أن تتنبأ بكلماتك التالية وكذا تعلم المفردات العامية واللهجات التي قد يلجأ المستخدم إلى استعمالها.

وأشار ديفيد إيبرل إلى أن "الخوارزميات أفضل حتى من لوحة مفاتيح غوغل الموجودة".

الميزة الرئيسية الأخرى التي تقدمها لوحة المفاتيح هي أنها تتعرف على أكثر من 40 لغة مختلفة .