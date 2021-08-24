طقس الخليج.. أمطار متوسطة بالسعودية وصحو بالإمارات

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، حول تنبؤات طقس اليوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس 2021، حيث تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية فى السعودية، بينما يكون صحوا فى الإمارات

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول امطار من متوسطة الى غزيرة مع زخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة،نجران ،الشرقية).



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً مغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يكون رطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.