آخر الاحصائيات: كورونا يواصل الانتشار حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الثلاثاء، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 213 مليونا و335 ألفا و881 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و453 ألفا و954 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 190 مليونا و901 ألف و705 حالات.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي ارتفاعا من 21 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن جميع الحالات الجديدة واردة من الخارج باستثناء حالة واحدة. ولم تسجل الصين أي إصابة ناجمة عن عدوى محلية في اليوم السابق.

وأكدت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 9 حالات انخفاضا من 16 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 94687 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

أكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، الإثنين، أن مصر ستطعم جميع الموظفين بالدولة البالغ عددهم 4.5 مليون ضد كورونا في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2021.

يأتي ذلك في إطار تسريع وتيرة التطعيم قبيل موجة رابعة محتملة من تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي أن معدل العدوى في البلاد ما زال منخفضاً، لكنه بدأ يزداد الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن يستمر المنحنى التصاعدي لبعض الوقت، مشيرة إلى أن هناك زيادة كبيرة متوقعة في أواخر سبتمبر/أيلول.

وذكرت وزارة الصحة المصرية أنها سجلت 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات مقابل 184 إصابة و8 وفيات في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 286541 من ضمنهم 236075 حالة تم شفاؤها، و16676 حالة وفاة".

قال المدير العام لهيئة الصحة في نيوزيلندا آشلي بلومفيلد في مؤتمر صحفي، إن نيوزيلندا سجلت 41 إصابة جديدة بكوفيد-19، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 148.

وأضاف أنه تم رصد 38 من الحالات الجديدة في أوكلاند و3 في العاصمة ولنجتون.