قوارض ضخمة تغزو شوارع بوينس آيرس وتتسبب في حوادث مرورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

نزلت مئات من ثدييات خنزير الماء (الكابيبارا)، وهي قوارض برمائية ضخمة، إلى إحدى الضواحي الراقية في بوينس آيرس، وحفرت في الحدائق وتسببت في حوادث مرورية، وفقا لتقارير إعلامية أرجنتينية.



وترتبط خنازير الماء بالخنازير الغينية، وتعتبر أكبر قوارض على وجه الأرض.

وتعيش هذه الثدييات البرمائية في الأراضي الرطبة مثل نوردلتا في شمال بوينس آيرس، الواقعة على طول نهر بارانا.

ويقول السكان المحليون إن أعداد تلك الثدييات ارتفع بشكل كبير للغاية مؤخرا، موضحين أنه بسبب عدم قدرتهم على العثور على ما يكفي من الطعام في المناطق الخضراء العامة، فإنهم الآن يغزون الحدائق المحلية أيضا.

وطلبت وكالة البيئة في بوينس آيرس من مجلس الحي تقديم خطة عمل لمواجهة تلك القوارض.