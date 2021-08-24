شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الليبية يؤكد ضرورة التعاون مع البنك الدولى لخلق فرص استثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، ضرورة التعاون بين المصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار والوزارات المختصة والبنك الدولي في خلق شراكة وتعاون فاعل وملموس، وخلق فرص استثمارية جيدة تدعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال لقائه وفد من البنك الدولي الذي يزور طرابلس هذه الأيام لعقد عدد من الاجتماعات الفنية مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية.

واستعرض رئيس الحكومة الليبية - خلال اللقاء- تقييم التعاون بين المؤسسات الليبية والبنك الدولي، واعتماد خطة العمل المقترحة من البنك الدولي في ليبيا والتي من خلالها سيتم العمل المشترك مع الوزارات المعنية.