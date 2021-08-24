شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية التونسية تحبط 11 عملية هجرة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت وحدات بحرية تابعة للقوات البحرية التونسية، 11 عملية هجرة غير شرعية شارك فيها 159 شخصا موزعين بين تونسيين وأجانب.

وأوضحت، وزارة الدفاع التونسية، في بيان أصدرته اليوم، أن 129 تونسيا تتراوح أعمارهم بين 14 و46 سنة و30 آخرين من جنسيات إفريقية مختلفة من بينهم طفل شاركوا في عمليات الهجرة تلك والتي انطلقت من 4 موانئ تونسية.

وذكر البيان أن عمليات الهجرة انطلقت من موانئ تاقرماس (ولاية مدنين) (4 عمليات) والشابّة (ولاية المهدية) (3 عمليات) وصفاقس (3 عمليات) وقليبية (ولاية نابل) (عملية واحدة).