شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سناب شات تطلق أداة جديدة.. طريقة استخدام Snapchat Trends والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سناب شات تطلق أداة جديدة.. طريقة استخدام Snapchat Trends

الثلاثاء 24 أغسطس 2021

الخليج 365

أطلقت منصة سناب شات أداة جديدة لأبحاث السوق تسمى Snapchat Trends، وهي في الأساس Google Trends، ولكن مخصصة للتطبيق وحده.



ومن خلال Snapchat Trends الجديدة يمكن أن تكون مساعدة كبيرة للمسوقين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من المنصة.

وتتيح أداة Snapchat Trends الجديدة للمسوقين إجراء بحث حول كلمات رئيسية ومصطلحات محددة، بناءً على حجم الإشارة داخل التطبيق، من أجل تحديد شعبيتها النسبية وكيفية مناقشة هذه التغييرات بمرور الوقت.

ما هي Snapchat Trends الجديدة؟

وقالت الشركة: Snapchat Trends تسلط الضوء على الكلمات الرئيسية الأكثر شيوعًا التي يتم مشاركتها مع مجتمعنا عبر القصص العامة التي شاهدتها مجموعة كبيرة، بالإضافة إلى قاعدة بيانات للمصطلحات القابلة للبحث.

وأضافت: باستخدام هذه الأفكار، يمكننا توفير مستوى جديد من الظهور في الأحاديث العضوية عبر المنصة، والنظر إلى ما يتحدث عنه مجتمعنا وعرض اللقطات الشائعة التي تمثل كل موضوع شائع.

لذلك فإن الميزة هي Google Trends، ولكن خاصة بمستخدمي سناب شات، وهي مشابهة أيضا لـ Pinterest Trends، التي تستخدم نفس واجهة المستخدم لتسهيل البحث في استخدام الكلمات الرئيسية داخل المنصة.

مكونات Snapchat Trends الجديدة

وتتضمن Snapchat Trends بعض العناصر أولها، هناك خيار البحث عن الكلمات الرئيسية الرئيسي، الذي يتم ملؤه تلقائيًا بمصطلحات البحث بناءً على النص الذي أدخلته في الحقل الرئيسي.

ويمكنك بعد ذلك تحديد عدة مصطلحات لعرض حجم الإشارة المقارن بمرور الوقت، مع عرض الرسم البياني لبيانات لمدة عام. ويمكنك أيضًا زيادة تحديد بحثك ليشمل مناطق محددة.

توفر المنصة أسفل عرض الرسم البياني الرئيسي مجموعة من أمثلة اللقطات ذات الصلة بمصطلحات البحث الخاصة بك للسياق، التي يمكن أن تساعد بشكل أكبر في عملية البحث الخاصة بك.

فائدة Snapchat Trends الجديدة

بالإضافة إلى ذلك توفر المنصة في الصفحة الأولى للأداة الجديدة نظرة عامة على الاتجاهات العامة للأسبوع السابق. بالإضافة إلى دراسات الحالة والأفكار لمزيد من المساعدة في التخطيط والإستراتيجية الخاصة بك.

وهناك مجموعة من الطرق التي يمكن من خلالها استخدام هذه الأفكار. ويمكن أن تثبت قيمتها في عملية التسويق الخاصة بك.

ويمكنك البحث عن إشارات علامتك التجارية، أو علامات منافسيك، والحصول على فكرة عن كيفية استجابة مستخدمي المنصة لمنتجاتك أو حملاتك. الأمر الذي يمكن أن يوجه إستراتيجيتك، ويساعدك على تحديد ما إذا كان عليك الاستثمار بشكل أكبر في التسويق.

وتشير المنصة أيضًا إلى أن الأداة يمكن أن تكون مفيدة في البحث عن اتجاهات اللغة (أي المصطلحات الجديدة وكيفية استخدامها من قبل مستخدميها). وفهم السلوكيات بناءً على ذكر حجم الأنشطة المحددة في تواريخ محددة. وفهم متى يرتفع حجم المناقشة حول الأحداث الموسمية والعطلات.