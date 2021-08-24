التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه خميس مشيط

دبي - محمود عبدالرازق - وقال التحالف في بيان إن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط في المملكة".

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وأكد التحالف، "استمرار المليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

كانت الإمارات أدانت الأحد الماضي، محاولات جماعة "أنصار الله" في اليمن استهداف المدنيين في مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الكويتية دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية، في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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