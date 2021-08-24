اخبار الخليج

إجلاء المصريين العالقين في أفغانستان على متن طائرة عسكرية.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وتتواجد البعثة المصرية في أفغانستان منذ عام 2009، وتم إجلاؤها عن طريق رحلة لطائرة عسكرية، وفقا لتلفزيون إكسترا نيوز.

ونشرت أكسترا نيوز مقاطع فيديو للطائرة المصرية، التي أقلت 43 مواطنا تم إجلاؤهم خلال الرحلة.

هذا وأحكمت حركة طالبان قبضتها على أفغانستان، تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي بدأ في مايو/أيار الماضي، وينتهي في سبتمبر/أيلول المقبل، ومنذ ذلك الحين تسارع الدول لإجلاء رعاياها خوفا من عمليات انتقامية من الحركة المتشددة.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار مصر الآن عبر سبوتنيك.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا