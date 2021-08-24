شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على 19 قذيفة هاون فى محافظتى كركوك وبغداد بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، العثور على 19 قذيفة هاون مختلفة الأنواع خلال عمليات أمنية في محافظتي كركوك وبغداد.

وأفادت القيادة العراقية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" بأن قطاعاتها تواصل عملياتها الأمنية في تطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية، حيث نفذت قوة مشتركة عملية تفتيش في منطقة (شلاكة) بقضاء الحويجة في محافظة كركوك الواقعة شمال العراق؛ أسفرت عن العثور على 11 قذيفة هاون مختلفة الأنواع.

وأضاف البيان أن قوة مشتركة نفذت أيضا عملية تفتيش واسعة في منطقة "العوادل" جنوب شرق العاصمة بغداد تم خلالها العثور على 8 قذائف هاون مختلفة الأنواع، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع هذه القنابل المضبوطة ومعالجتها على الفور وفق الإجراءات القياسية، دون أن يشير إلى وقوع أي إصابات أو خسائر مادية أو بشرية تذكر.

ويأتي هذا في الوقت التي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك قبل انطلاق الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر القادم.