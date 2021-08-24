ضبط قائد شاحنة نقل مواد سريعة الإشتعال سار عكس السير بجدة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الإثنين، عن ضبط قائد شاحنة نقل مواد سريعة الإشتعال سار عكس حركة السير بجدة. جاء ذلك تفاعلاً مع بلاغ قدمه أحد المغردين للمرور وأرفقه بفيديو وثق قائد المركبة وهو يسير في شارع الستين بجدة باتجاه قاعدة الملك فيصل البحرية عكس اتجاه السير بشكل متهور. وأكدت إدارة المرور أنه تم ضبط قائد الشاحنة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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