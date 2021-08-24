شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني» يباشر حريق ناقلة مواد بترولية على طريق جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنها تباشر حريقاً وقع في ناقلة مواد بترولية. وأوضح” الدفاع المدني” في تغريدة على موقع “تويتر”، أن الحريق نشب في ناقلة المواد البتروليةعلى طريق جدة السريع نتيجة حادث مروري.

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