مصر.. وزيرة تعلن توجيها رئاسيا بشأن الطلاب غير القادرين على التعليم

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت القباج في اتصال هاتفي مع فضائية "الحياة" مساء الاثنين، إن الوزارة تعمل في مبادرة "حياة كريمة" على ملف الطفولة المبكرة وتغذية الأطفال لحمايتهم من الأنيميا والتقزم، بحسب ما نقل "موقع المصري اليوم".

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وأشارت الوزيرة إلى أن "هناك الكثير من القضايا تعمل عليها الوزارة وكانت غير واضحة للأهالي في الريف وتهدد الأمن القومي، مثل الزواج المبكر وختان الإناث والهجرة غير الشرعية والتعاطي والإدمان والأمية".

وتابعت: "الوزارة تهتم بالأمهات الصغيرات وصحتهم في المحافظات والقري وتعمل على رعاية أطفالهم والاكتشافات المبكرة لأي مرض لديهم، بالإضافة إلى التوسع في انتشار الحضانات للأطفال".