السيسي: مستعدون لتقديم دعم ضخم لإنتاج أعمال فنية تبني الوعي

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا خلال مداخلة هاتفية أجراها السيسي مع الإعلامية عزة مصطفي عبر قناة "صدى البلد" المصرية.

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وقال الرئيس المصري إنه يرى أن القضية الأهم التي يحتاجها المواطنون هي الوعي بمفهومه الشامل، ومنها الوعي بالدين.

ولفت السيسي إلى أن الإصلاح له تكلفة هائلة يدفعها القائمون على الإصلاح، موضحا أن المصلح لا يكون محل رضى من الآخرين.

وذكر أن المصلح يتحمل تكلفة لأنه يتحدث عكس الطبيعة وخلافا لمسار الناس، لافتا إلى أن الإصلاح هو عمل الأنبياء والرسل.

وخلال المداخلة وجه السيسي حديثه لضيف البرنامج الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، معربا عن استعداد الدولة لتقديم دعم ضخم لتقديم أعمال فنية لبناء الوعي المصري.

وأوضح الرئيس المصري أن القضايا التي تهدف إلى بناء الوعي كثيرة منها قضية فهم تحدى "إسقاط الدول وليس الأنظمة".

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