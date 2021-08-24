الغنوشي يحل المكتب السياسي لحركة النهضة ويقرر إعادة تشكيله

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الحركة في بيان على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، إن هذا يأتي تفاعلا مع ما استقر من توجه عام لإعادة هيكلة المكتب التنفيذ

وأكدت الحركة التونسية أن إعادة تشكيل المكتب التنفيذي ستكون بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة.

ودعا الغنوشي أعضاء المكتب إلى تنفيذ مهامهم حتى تشكيل المكتب الجديد، كما تقدم لهم بالشكر على ما بذلوه خلال الفترة الماضية.

وأوضح رئيس حركة النهضة أن محمد القوماني سيواصل تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه.

يتبع..