شكرا لقرائتكم خبر عن محطة بانياس الحرارية في سوريا تتمكن من السيطرة على تسرب "زيت الوقود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء السورية، إن فرق الصيانة في محطة بانياس الحرارية بطرطوس، سيطرت على تسرب زيت الوقود أو ما يعرف بـ "الفيول" من أحد الخزانات.

وأكد مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء المهندس محمود رمضان في تصريح لـ سانا أن فرق الصيانة في المحطة سيطرت على تسرب الفيول من أحد الخزانات نافياً أن يكون الحادث ناجماً عن عمل تخريبي.

وكان رئيس نقابة عمال الكهرباء في اتحاد عمال طرطوس داوود درويش أكد في وقت سابق السيطرة على تسرب الفيول.

وأوضح أن “تصدعاً واهتراء” في أحد خزانات الفيول بالمحطة الحرارية أدى لتسرب كميات من الفيول في البحر لافتاً إلى أن الخزان كان مملوءا بكمية 15 ألف طن من الفيول.