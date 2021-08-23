شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور الرياض»: القبض على مواطن ومقيم صدما بعضهما البعض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت المديرية العامة للمرور بمنطقة الرياض من ضبط مواطن ومقيم قاما بصدم بعضهما البعض.
وأوضح ” المرور” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أنه تم القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية قاما بصدم بعضهما البعض ، مؤكدا أنه تم إحالتهما إلى الهيئة المرورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما .
وكان مقطع متداول نشر على موقع “تويتر” يوضح قيام قائدا مركبتين بصدم بعضهما البعض، حيث قام قائد مركبة بصدم أخر من الخلف.
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