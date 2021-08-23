شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح سبب ضعف النظر لدى الأطفال .. ويوجه نصيحة مهمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح استشاري طب وجراحة العيون الدكتور عبد الحميد الغامدي ،أن ٦٠% من الاطفال الذين يعانون من ضعف النظر يمكن معالجتهم مبكراً.

وأكد الدكتور الغامدي في مداخلة مع “قناة السعودية”، أن الفحص المبكر لدى الأطفال سوف يؤدي إلى اكتشاف تلك المشكلة في الوقت المناسب.

ودعا الغامدي أولياء أمور الأطفال إلى إجراء الفحوصات اللازمة مبكراً ، لافتاً إلى أن الأطفال لا يستطيعون التعبير عن وجود مشكلة في البصر ، رغم تأكيد بعض الدراسات أن الأطفال يعانون من ضعف النظر أكثر من البالغين.

واستشهد بدراسة أوضحت ان ١٧% من الطلاب بالمرحلة الابتدائية يعانون من ضعف النظر في حين ان ٢% فقط يرتدون النظارات.