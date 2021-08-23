شكرا لقرائتكم خبر عن نزهة فوق السحاب.. مشهد خلاب في جبال السودة بمنطقة «عسير» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لمجموعة من المتنزهين يواجهون السحب المتراكمة أعلى جبال السودة بعسير . ويوضح المقطع المتنزهين وهم يشاهدون جمال الطبيعة أعلى جبال السودة ، حيث تسير السحب أمام تلك الجبال في مشهد بديع.

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