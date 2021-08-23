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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 624 إصابة و3 وفيات بكورونا بلبنان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان الإثنين، تسجيل 624 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 592780.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها رصدت 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 8014
وبدأت، في 14 فبراير (شباط) الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان.
وبلغت نسبة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 23.5% والذين تلقوا الجرعة الأولى 28.6% من سكان لبنان حتى اليوم، البالغ عددهم نحو 4.8 مليون نسمة.