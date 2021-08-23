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624 إصابة و3 وفيات بكورونا بلبنان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

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أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان الإثنين، تسجيل 624 إصابة جديدة بفيروس ، ليرتفع الإجمالي إلى 592780.

 

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها رصدت 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 8014

 

وبدأت، في 14 فبراير (شباط) الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان.

 

وبلغت نسبة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 23.5% والذين تلقوا الجرعة الأولى 28.6% من سكان لبنان حتى اليوم، البالغ عددهم نحو 4.8 مليون نسمة.  

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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