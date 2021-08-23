مصر... رئيس لجنة مكافحة كورونا يوجه تحذيرا للمواطنين

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد حسني، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، نقلها موقع "المصري اليوم"، أن المنظومة الصحية في مصر قوية، محذرا المواطنين من تلقي معلومات خاطئة تنشر عن علاج فيروس كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في مصر، أنه تم اكتشاف أول حالة مصابة بمتحور "دلتا بلس" في مصر في منتصف يوليو/تموز الماضي، لسيدة وحالتها لم تستدع الذهاب إلى مستشفى، مشيرة إلى ارتفاع في أعداد مصابي فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي أن متحور "دلتا بلس" لم يثبت أنه الأشرس ولكنه أسرع في الانتشار، وكل الدراسات أثبتت فعاليتها مع المتحور "دلتا بلس" وكل اللقاحات فعالة وآمنة ولا داع للقلق أو التوتر.

أعلنت هيئة الدواء المصرية، اليوم الاثنين، منح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك/فاكسيرا" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو أول لقاح مصنّع محليا في مصر.

وأوضحت الهيئة في بيان أنه تم "منح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك/فاكسيرا المنتج محليا وفقا للشراكة بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وذلك بعد اجتيازه عمليات التقييم اللازمة من قبل الهيئة".

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