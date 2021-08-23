إسبانيا تسلم ناشطا متهما بالانتماء لحركة "رشاد" إلى الجزائر

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت "فرانس برس"، اليوم الاثنين، عن المصدر ووسائل إعلام محلية، أن هذا الناشط صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية مع ثلاثة ناشطين آخرين.

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وقبل ثلاثة أيام، أصدرت وزارة الداخلية الإسبانية قرارا بتسليم الدركي الهارب محمد عبد الله (33 عاما)، ومنعه من دخول البلاد لمدة 10 سنوات، بسبب انتمائه إلى الحركة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عبدالله وصل الجزائر ليل السبت الأحد، ومثل صباح الاثنين أمام المحكمة التي أمرت بإيداعه السجن المؤقت.

وذكرت صحيفة "الوطن"، اليوم الاثنين، أن عبد الله ونحو 30 مهاجرا تم نقلهم على متن باخرة يوم السبت، من ألميريا في إسبانيا إلى الجزائر.

وفي 22 آذار/مارس الماضي، أصدرت النيابة الجزائرية 4 مذكّرات توقيف دوليّة بحق 4 ناشطين موجودين في الخارج، من بينهم محمد عبد الله، بسبب اتهامهم بالانتماء إلى "جماعة إرهابيّة".