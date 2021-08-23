الرياض تؤكد عزمها على تعزيز التعاون مع موسكو للاستجابة المشتركة للتهديدات والتحديات

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو- سبوتنيك. وقال نائب وزير الدفاع السعودي، خلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: "أود أن أنقل من قيادتي استعدادنا لمواصلة تعزيز العلاقات التي تطورت تاريخيا بين بلدينا؛ وأنا على ثقة أننا سنواصل في المستقبل تطوير وتعزيز هذه العلاقات، وتحقيق تطلعات شعبينا وتحقيقها. وسيؤدي ذلك بدوره إلى تحسين الوضع، فضلاً عن الاستقرار وتعزيز الأمن".

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ووفقا له، فإن التعاون القائم بين المملكة العربية السعودية وروسيا "سيسهم في استجابة مشتركة لجميع التحديات الحديثة، والتي سنقوم بها معًا"؛ مشيرا إلى أن "التحديات القائمة ستتطلب تعاونًا ومجهودًا أكبر من جانبنا".

وشكر نائب وزير الدفاع السعودي، شويغو، على دعوته إلى المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2021" واصفا إياه بأنه "حدث رائع" .

هذا ووقع نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، ونائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، بحضور شويغو، اتفاقية للتعاون العسكري بين حكومتي روسيا والمملكة العربية السعودية.

ويعقد منتدى "آرميا 2021" [الجيش-2021] خلال الفترة ما بين 22 و28 آب/أغسطس الجاري في مدينة كوبينكا بضواحي العاصمة الروسية موسكو، وسط مشاركة دولية واسعة.