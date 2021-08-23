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جرحى إثر انفجار شاحنة في ريف حلب الشمالى بسوريا

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القاهرة - سامية سيد - أصيب 7 أشخاص على الأقل بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي فى سوريا.

 

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن سيارة انفجرت عند مدخل المدينة، وأمام مكتب دور السيارات الشاحنة، قرب دوار الجمال في المدينة.

 

وتحدثت بعض المواقع الإخبارية عن أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة في الشاحنة، وأن الانفجار خلّف أضرارا كبيرة في المكان والممتلكات، دون أن ترد أي معلومات عن الجهة التي تقف خلف التفجير أو عن وجود قتلى من بين ضحاياه.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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