شكرا لقرائتكم خبر عن جرحى إثر انفجار شاحنة في ريف حلب الشمالى بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 7 أشخاص على الأقل بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي فى سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن سيارة انفجرت عند مدخل المدينة، وأمام مكتب دور السيارات الشاحنة، قرب دوار الجمال في المدينة.

وتحدثت بعض المواقع الإخبارية عن أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة في الشاحنة، وأن الانفجار خلّف أضرارا كبيرة في المكان والممتلكات، دون أن ترد أي معلومات عن الجهة التي تقف خلف التفجير أو عن وجود قتلى من بين ضحاياه.