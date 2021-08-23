شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور من مقتنيات معرض أدوات غسل الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت وكالة شؤون المعارض والمتاحف معرض (أدوات غسل الكعبة) المشرفة بالمسجد الحرام، ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صور من مقتنيات وأدوات غسل الكعبة التى يضمها المعرض الان، حسبما أفاد الوكيل المساعد ومدير عام المعارض سطام المطرفى، مدير إدارة المعارض بالمسجد الحرام عبدالعزيز العمرو.

ادوات غسل الكعبة



جانب من المقتنيات



مقتنيات غسيل الكعبة

وأضاف المطرفي أن هذا المعرض المبارك يعرض جميع أدوات غسل الكعبة المشرفة؛ ليطلع قاصدو المسجد الحرام على جهود دولتهم في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأشار إلى أن المعرض سيستمر لمدة أربعة أيام، كما بين أن إقامة المعرض بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.



محتويات غسيل الكعبة



صور المعدات



المعدات

وأقام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بتدشين "معرض أدوات غسل الكعبة المشرفة الرقمى" والذى يهدف إلى توثيق وإبراز جانب من جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين، ورعاية قاصديهما، وتعريف المستفيدين بما يقدم من دعم ورعاية وعناية لهم، ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة.



المعدات فى صندوق زجاجى



مقتنيات معرض غسل الكعبة



لحظة الاشراف على غسل الكعبة



المعدات

ويعرض المعرض بعضًا من الأدوات التي تستخدم فى عملية غسيل الكعبة المشرفة، وهى مكونة من عدد من الأدوات، منها طاسة تستخدم لخلط ماء زمزم مع ماء الورد، وكأس يستخدم لخلط ماء زمزم مع ماء الورد الموجود في الطاسة بالإضافة لا بريق لرش ماء زمزم المخلوط بماء الورد.

ومن ضمن الأدوات أيضا، وعاء لتبليل القماش الخاص بمسح جدران الكعبة المكرمة وطاسة تستخدم لخلط ماء زمزم مع الورد وجالون يستخدم لحفظ ماء زمزم المخلوط بماء الورد، أيضا قطعة قماش تستخدم لمسح جدران الكعبة المشرفة، وأطياب خاصة لكسوة الكعبة المشرفة.