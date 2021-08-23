شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: منح مصابي كورونا 10 أيام للراحة.. وغير المحصن يعتبر غائباً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف هادي غروي، مساعد مدير الإشراف التربوي في وزارة التعليم، عن استعدادات الوزارة من أجل استقبال الطلاب حضوريا في المدارس يوم الأحد القادم.

وقال “غروي” إن الوزارة أصدرت عدداً من الأدلة الخاصة بالعودة وانتهت خلال الفترة الماضية من الاستعدادت المادية لدعم المدارس وتوفير المستلزمات ولا ننسي دور إدارة التعليم التي تتابع هذا العمل بشكل مباشر مع المدارس لتوفير المعقمات والإجراءات الاحترازية.

وأضاف: “سيتم منح الطالب المصاب بكورونا 10 أيام راحة حتي يكون متعافي ويستطيع العودة لمقعد الدراسة وإذا كان متغيبًا من المدرسة لن يكون متغيبًا عن حضور التعليم من خلال منصة مدرستي، ولدينا أيضا القنوات الفضائية وقنوات اليوتيوب”، وفقًا لـ قناة “العربية”.

واستكمل هادي غروي: “الطالب غير المحصن سيعتبر غائبًا وسيقدم له التعليم عن بعد وسيسجل غياب بناءً على تصريحات وزير التعليم، فمن بداية العام الدراسي جميع الدروس ستكون موجودة على منصة مدرستي وجميع الطلاب يستطيعون حضور هذه الدروس وعند استكمال الجرعات يعود للتعليم حضوريا دون انقطاع”.