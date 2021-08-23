شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة الطائف» تعلق على مقطع التزاحم الشديد بمركز لقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت جامعة الطائف، اليوم الإثنين، بيانا علقت فيه على مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر حالة تكدس واضحة في مركز اللقاح.

وأكد البيان أن الجامعة بدأت حملة توعية بأهمية أخذ جرعتي اللقاح، وتم الإعلان عن مبادرة تحصين المستجدين بتاريخ 7 أغسطس الجاري، وتمت جدولتهم بحسب أرقامهم الجامعية، وذلك حرصًا على سلامتهم.

وأشار إلى مخاطبة الطلبة وإصدار النشرات التوعوية من خلال “تويتر” والإيميل الجامعي والمرشدين والمرشدات منذ فترة مبكرة، كما تم حصر الطلبة غير المحصنين ومخاطبتهم من قبل كلياتهم لتلقي اللقاح.

وأوضح بيان الجامعة أن مركز اللقاح قدم حتى الآن ما يقارب 50 ألف جرعة، وهو يعمل بكامل طاقته الاستيعابية، كما نفت الجامعة ما يتردد عن عدم توفر اللقاح، مؤكدة التزامها بالتعليمات الواردة إليها لضمان عودة الطلاب للجامعة حضوريًا، وثقتها بالتزام طلابها بالتعليمات والإجراءات خلال الحضور للمركز الطبي.