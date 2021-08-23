شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن أطلق النار عشوائيا في مناسبة اجتماعية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت شرطة الرياض، عن القبض على مواطن لقيامه بإطلاق النار في مناسبة اجتماعية.
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس عن تمكن الجهات الأمنية من تحديد هوية شخص والقبض عليه بعد قيامه بإطلاق النار في مناسبة اجتماعية بمنزله في مدينة الرياض معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأوضح أنه مواطن بالعقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.
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