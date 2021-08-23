شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح الإجراء المتبع حال انتهاء التأشيرة لمن هم خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت المديرية العامة للجوازات، الإجراء المتبع حال اتتهاء تأشيرة الخروج والعودة لمن هم عالقين خارجين المملكة.
وأبانت «الجوازات» في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع “تويتر”، أنه جار العمل على التمديد آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطنى، ولا يتطلب مراجعة إدارة الجوازات.
وتساءل أحد المغردين عن سبب عدم تجديد تأشيرته رغم صدور أمر ملكي بتجديد التأشيرات آليا.
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