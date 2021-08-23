أمير حائل يتفاعل مع واقعة فتاة «الفود ترك».. تعرّف على التفاصيل

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تفاعل أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد، مع واقعة فتاة “الفود ترك”، التي انتشرت، قصتها مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقاً لـ” الإخبارية”، وجه أمير حائل بالتواصل مع أسرتها والاطمئنان على صحتها، ومتابعة حالتها وتقديم العلاج اللازم لها.
وكانت فتاة تمتلك عربة طعام “فود ترك” في منطقة حائل، قد تعرضت لحـادث مروري سبب لها بعض الكسور والكدمات واستلزم دخولها للمستشفى، وذلك بعد اصطدام عربتها مع سيارة.
وأظهر مقطع فيديو متداول، الفتاة تبكي أمام عربة “الفود ترك”، بعد أن تعرضت لحـادث مروري أدى إلى حدوث تلفيات كبيرة بمركبتها وخسارة مصدر رزقها.
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