اليونيسف: كل 10 دقائق... طفل يموت في اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقالت فور، خلال اجتماع لمجلس الأمن: "في اليمن، يموت طفل كل 10 دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها، بما في ذلك سوء التغذية والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات"؛ مؤكدة أن 1.6 مليون طفل نزحوا هذا العام بسبب العنف.

© AFP 2021

وأضافت: "اليوم في اليمن، هناك ما يقرب من 21 مليون شخص، بما في ذلك 11.3 مليون طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة؛ ويعاني 2.3 مليون طفل من سوء التغذية ونحو 400 ألف دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد - وهم يواجهون الموت المؤكد".

وأشارت إلى أن أكثر من 10 ملايين طفل ونحو 5 ملايين امرأة يفتقرون إلى الرعاية الصحية الكافية.

وأكد نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، في وقت سابق، أن الغذاء في اليمن الآن "أغلى بثلاث مرات مما كان عليه قبل الحرب"، والوقود أغلى أربع مرات.

وأودى الصراع المستمر في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، إلى اعتماد 80 في المئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة العام الماضي.

يمكنك متابعة المزيد من أخبار اليمن الآن على سبوتنيك