وزيرة الخارجية الليبية: لابد من العمل على توحيد المؤسسة العسكرية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأوضح بيان نشرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، أن المنقوش وكوبيش بحثا، خلال لقاء في مقر الوزارة بطرابلس، الأوضاع في ليبيا والتطورات الإيجابية والملموسة التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة.

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وأكدا على "المضي قدما في الإيفاء بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، والعمل على دعم جهود لجنة 5+5 في تثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية".

كما تطرق اللقاء إلى الاستعدادات لإجراء الانتخابات القادمة في موعدها، وكذلك الترتيبات من أجل عقد مؤتمر دولي حول ليبيا خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأوضح البيان أنه "من المقرر أن يخصص المؤتمر المرتقب الذي ستنظمه وتترأسه ليبيا، بمشاركة الأمم المتحدة، والدول الفاعلة في الملف الليبي، لتفعيل مبادرة استقرار ليبيا، التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية في مؤتمر برلين (2)، وتنفيذ بنودها، بالإضافة إلى وضع آليات محددة وعملية لتنفيذ بنود مؤتمر برلين الأول والثاني، وقراري مجلس الأمن رقم 2570 و2571".

ومنذ آذار/مارس الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهماهم في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نهاية العام الحالي.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ العام 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا (سابقا).

وبرزت خلافات بين الأطراف الليبية قد تؤدي إلى إعادة سيناريو الانقسام بين المؤسسات، وذلك بعد إخفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف في الاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 كانون الأول/ديسمبر نهاية العام.